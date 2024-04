Istanbul Park aast op een terugkeer in 2026

Het is geen geheim dat er veel steden, landen en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. Ook Turkije wil de Grand Prix terughalen. Het circuit van Istanbul Park heeft nu een nieuwe exploitant gekregen en deze heeft de opdracht om de Grand Prix terug te halen voor 2026.

Het was al eventjes duidelijk dat men op zoek was naar een nieuwe exploitant voor het Turkse circuit. Er werd een tender uitgeschreven en daarin stond ook dat de Grand Prix terug moet worden gehaald. De ambities zijn groot en FIA-president Mohammed Ben Sulayem reisde eerder dit jaar af naar Turkije om onder meer met president Erdogan te praten over de mogelijke terugkeer.

De tender is nu gewonnen door Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. en de ambities bij de nieuw exploitant zijn zeer hoog. In gesprek met Habertürk lat een van de kopstukken van de exploitant dat de komst van de Formule 1 veel geld in het laatje kan brengen voor de stad Istanboel. Mocht de Grand Prix in 202 niet terugkeren, dan wordt het contract met de exploitant verscheurd en vloeien de garantstellingen naar de staatskas. Het is ook de bedoeling dat het circuit verder wordt ontwikkeld. Het is de bedoeling dat er onder meer een winkelcentrum, een pretpark en een automuseum op het terrein verschijnen.