'Kans bijzonder groot dat Viaplay F1-rechten behoudt'

Het is nog steeds niet duidelijk wie de Formule 1 in 2025 in Nederland gaat uitzenden. Eerder leek het er op dat Ziggo Sport aan het langste eind zou trekken, maar nu lijkt Viaplay weer op pole position te staan. Volgens Chris Woerts is de kans zeer groot dat Viaplay de rechten behoudt.

De van oorsprong Scandinavische streamingdienst zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Viaplay ontving in de eerste maanden veel kritiek en ze kampten ook met financiële problemen. Toch wilden ze gewoon doorgaan met het uitzenden van de Formule 1, maar in de afgelopen dagen leek het er op dat ze de strijd om de uitzendrechten hadden verloren. Ziggo Sport leek de Formule 1 namelijk terug te halen.

Op dinsdag maakte Viaplay echter een samenwerking met Talpa bekend. SBS9 wordt omgedoopt tot Viaplay TV en op deze zender zullen ook Formule 1-sessies te zien zijn. Hiermee lijkt Viaplay voor te sorteren op een nieuwe deal met de FOM. Sportmarketeer Chris Woerts laat in het SBS6-programma Vandaag Inside weten dat het nog niet duidelijk is wie de sport vanaf 2025 gaat uitzenden: "Het is nog niet bekend, dat wordt later bekend gemaakt. Je zou zeggen dat je deze samenwerking niet aangaat als je de rechten niet binnenharkt, dus naar grote mate van waarschijnlijkheid kun je er wel vanuit gaan dat Viaplay de rechten binnenhaalt. Dat wordt straks bepaald door de FOM, maar de kans is bijzonder groot."