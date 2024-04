'Zandvoort-directeur Robert Van Overdijk in beeld bij Ajax'

De directeur van het circuit van Zandvoort, Robert van Overdijk zou een opmerkelijke overstap kunnen maken. Van Overdijk is één van de belangrijkste mensen achter de Nederlandse Grand Prix, maar het lijkt er op dat hij de overstap kan maken naar de voetballerij.

Volgens radiozender BNR is Van Overdijk in beeld voor een directiefunctie bij zowel AZ als Ajax. Volgens de radiozender zou hij bij AZ een functie kunnen krijgen naast Merijn Zeeman, die nu nog de grote man is bij wielrenploeg Visma-Lease a Bike. Bij Ajax zou Van Overdijk ook directeur kunnen worden, hij kan daar de opvolger worden van de vandaag geschorste directeur Alex Kroes.

Van Overdijk is momenteel nog de directeur van het circuit van Zandvoort. Hij was eerder onder meer werkzaam bij de Brabanthallen. Hij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de Nederlandse Grand Prix en in die hoedanigheid verschijnt hij regelmatig voor de camera. Volgens BNR geldt hij bij Ajax als een optie achter de hand voor als Kroes definitief niet meer terugkeert. De radiozender meldt daarnaast dat er al eerder veel interesse was in de Zandvoort-directeur, ook bij Willem II en FC Twente was hij een belangrijke kandidaat. Vooralsnog is hij dus nog de grote man in Zandvoort, maar hij kan de racewagens dus voor de voetbal gaan verruilen.