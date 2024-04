Las Vegas verbreekt records met nieuwe Grand Prix

Eind vorig jaar reed de Formule 1 voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in Las Vegas. Het raceweekend zorgde voor veel opvallende momenten en mooie plaatjes. Er was veel kritiek, maar nu blijkt dat de race ook veel records heeft gebroken voor de stad Las Vegas.

Vorig jaar keerde Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. In de jaren '80 werd er nog geracet op een parkeerplaats, maar nu werd er gereden op een stratencircuit dwars door het wereldberoemde centrum van de stad. De casino's vormden een bijzonder decor voor de race, maar er was ook veel kritiek. Max Verstappen hekelde het showelement rondom de race, losliggende putdeksels zorgden voor chaos en lokale ondernemers waren ook niet blij.

Uit een recent rapport van meerdere Clark County-agencies blijkt nu dat er veel records zijn gebroken. Het rapport is samengesteld door Applied Analysis en de cijfers geven de organisatie veel zelfvertrouwen. Uit het onderzoek bleek dat de Grand Prix van Las Vegas de hoogste wereldwijde kijkcijfers voor een event in de stad ooit noteerde. Daarnaast had het evenement ook een impact van 884 miljoen dollar. Dit is inclusief 77 miljoen dollar aan belastingen, ook dit is het hoogste aantal ooit. Toch was er ook een puntje van kritiek, want meerdere lokale ondernemers gaven aan dat ze minder klanten hadden.