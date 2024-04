'Liberty Media denkt aan gezamenlijk raceweekend F1 en MotoGP'

Het lijkt er sterk op dat Formule 1-eigenaar Liberty Media binnenkort ook de eigenaar wordt van de MotoGP. Als deze overname rond is, hebben de Amerikanen twee grote vormen van racesporten in hun handen. Het lijkt er op dat er al wordt nagedacht over een gezamenlijk raceweekend.

Er gaan al langer geruchten rond over een overname van de MotoGP door Liberty Media. In de afgelopen dagen werden de verhalen echter steeds luider en meerdere media melden dat de deal snel rond zal komen. Als het zover is, dan heeft Liberty de koningsklassen van de auto- en motorsport in handen. Het wordt dan makkelijker om de twee vormen van sport beter met elkaar samen te laten werken.

Madrid

Eerder werd er al nagedacht over gezamenlijke raceweekenden. Volgens het Italiaanse medium Corriere della Sera speelt Liberty Media nu ook met deze gedachte. Het medium meldt dat de Amerikanen al nadenken over hoe ze de MotoGP beter aan de man kunnen brengen. Ook de Formule 1 kan hierbij een rol gaan spelen. De twee klassen delen nu al vijf circuits: Qatar, Barcelona, de Red Bull Racing, Silverstone en Austin. Ook het nieuwe circuit in Madrid zou een motorrace kunnen organiseren.

SuperGP

Volgens Corriere della Sera denkt Liberty Media serieus na over een gezamenlijk raceweekend van de MotoGP en de Formule 1. Dit zou dan moeten gebeuren onder de naam 'SuperGP', het moet een soort Superbowl worden met de twee klassen op hetzelfde circuit. Er moet wel worden gekeken hoe dat kan gebeuren, want beide klassen hebben ook supportklassen die tijdens de raceweekenden in actie komen.