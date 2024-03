FIA hint op KERS-achtig systeem voor 2026

In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische reglementen gelden in de Formule 1. Er zal veel gaan veranderen en de FIA is bezig met afmaken van de regels. Het lijkt er op dat de coureurs in 2026 weer de beschikking krijgen over een systeem dat lijkt op KERS.

De nieuwe motorregels voor 2026 zijn zo goed als rond. De reglementen hebben de aandacht getrokken van Ford en Audi en ook Honda maakt in dat jaar een comeback. De FIA is bezig met de details van de regels en het is de bedoeling dat er meer spektakel op de baan komt. De autosportfederatie heeft nu een nieuw concept van de motorreglementen gedeeld en daar staan een aantal opvallende zaken in.

Uit artikel 5.4.8 blijkt namelijk dat er wordt gedacht aan een systeem dat doet denken aan KERS. Het KERS-systeem werd tussen 2009 en 2013 gebruikt in de Formule 1. De coureurs konden met dat systeem een aantal seconden per ronde extra elektrisch vermogen inzetten. Uit artikel 5.4.8 blijkt dat de FIA spreekt over iets wat ze een override-modus noemen. De coureur kan daarmee extra vermogen gebruiken om de energie die volgens de glijdende schaal wordt gebruikt aan te vullen en een extra boost te geven tot en met 355 kilometer per uur. Tevens wordt er gedacht aan de inzet van energie uit het ERS-K hybride-systeem tot snelheden van 345 kilometer per uur.