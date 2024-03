Je trekt graag net wat sneller op dan je buurman, maar vindt het ook belangrijk dat het milieu wat minder wordt belast. Het lijkt een paradox, maar door middel van software-optimalisatie (chiptuning) is het mogelijk om deze twee vliegen in één klap te slaan. Let er wel op dat aanpassingen aan je auto van invloed kunnen zijn op je autoverzekering. In het enthousiasme van autotuning wordt dit vaak over het hoofd gezien en dit kan verstrekkende gevolgen hebben (van verminderde uitkering bij schade tot het nietig verklaren van de polis).

Verhouding lucht en brandstof

Stel je wil je auto laten tunen. Wat is het dan precies dat er met je auto gebeurt? Een auto-monteur spreekt in dit geval graag van software-optimalisatie die ingezet kan worden bij auto’s die een caravan moeten trekken of auto’s die veelvuldig door bergen rijden. Wat er geoptimaliseerd wordt is de verhouding tussen lucht en brandstof waardoor het vermogen toeneemt.

In het geval van dieselauto’s kan het zorgen voor brandstofbesparing (tot 10% zuiniger). De eerste fase van tuning is dus de hoeveelheid lucht aanpassen en de hoeveelheid brandstof aanpassen. Vervolgens is het belangrijk om het meest optimale ontstekingsmoment te bepalen.

Veiligheid en betrouwbaarheid in het geding

Dit is de basis van het chiptunen en dit valt onder stage 1. Wil je je auto nog verder tunen, kan dit in stage 2 of zelfs in stage 3. In het laatste geval is het zo dat er ook hardware aangepast dient te worden in de auto.

Het verder sleutelen aan de auto brengt dus de nodige risico’s mee en over het algemeen geldt dat de stress die de verschillende auto- en motoronderdelen moeten doorstaan dan sterk toeneemt. Je kunt dus een snellere auto willen, maar er komt altijd een punt waarop veiligheid en betrouwbaarheid in het geding komen.

Na aanschaf niet direct tunen

Chiptuning is legaal zolang je je aan de regels houdt die door het RDW (dienst wegverkeer) zijn bepaald. Dit betekent dat je je auto opnieuw dient te laten keuren wanneer je vermogen met meer dan 20% is toegenomen. Hetzelfde geldt wanneer je auto 20% zwaarder is gemaakt of wanneer de motor meer lawaai is gaan maken.

Let er bovendien op dat je geen recht meer hebt op fabrieksgarantie na het tunen. Om deze reden wordt aangeraden om niet direct je nieuwe auto te laten tunen, maar er eerst minimaal 10.000 kilometer mee te rijden. Lees hier meer over het auto tunen, en de gevolgen zijn voor je autoverzekering.

Zorgeloos net wat sneller optrekken

Er zijn ook gevolgen voor je autoverzekering. Waarschijnlijk gaat je premie omhoog dankzij het tunen, maar om hier zeker van te zijn is het handig contact op te nemen met je verzekeraar. Heb je je auto een andere kleur gegeven, dan blijft je premie uiteraard hetzelfde, maar verwacht bij chiptuning wel een stijging.

Wil je weten hoe de verschillende verzekeraars met chiptuning omgaan, dan is het raadzaam om de autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. Op die manier kun je zonder zorgen net wat sneller optrekken dan je buurman.