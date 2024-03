'Madrid denkt serieus na over nachtrace'

Vanaf 2026 wordt de Spaanse Grand Prix verreden op een nieuw stratencircuit in Madrid. De verwachtingen zijn hoog, want ze hebben in Madrid grootste plannen. Het lijkt er op dat ze de optie van een nachtrace zeer serieus overwegen, dat zou dan de eerste race onder kunstlicht in Europa zijn.

Begin dit jaar maakte de Formule 1 bekend dat ze een grote deal hebben gesloten met Madrid. De Spaanse hoofdstad zal een race gaan organiseren op een stratencircuit rondom het IFEMA-complex. De race zorgt ervoor dat het circuit in Barcelona mogelijk van de kalender gaat vallen. In Madrid zijn ze hard bezig met de voorbereidingen voor de eerste editie van de Grand Prix.

Volgens de Spaanse krant Marca was er twee weken geleden een delegatie vanuit Madrid aanwezig in Saoedi-Arabië. Ze keken daar naar de organisatie en het evenement zelf. Het circuit in Jeddah zou vergelijkbaar zijn met wat ze in Madrid voor ogen hebben. Volgens Marca heeft Madrid de beste beleving in de Formule 1 beloofd en dat willen ze gaan waarmaken. Volgens het Spaanse medium denkt de organisatie van de race in Madrid serieus na over een nachtrace. Dit zou dan de eerste nachtrace in Europa worden. Momenteel wordt er alleen onder kunstlicht gereden in Las Vegas en Azië.