Dag 1 in Bahrein: Het circus is weer begonnen

Het nieuwe Formule 1-seizoen is weer begonnen. Gisteren werden in Bahrein de eerste twee vrije trainingen verreden, maar na afloop ging het nog nauwelijks over de resultaten. Christian Horner was weer het onderwerp van gesprek en de sneertjes werden weer uitgedeeld. Eén ding is wel zeker, het circus is weer begonnen.

Het Red Bull-concern leek het brandje rondom Christian Horner weer te hebben geblust. Op woensdag maakten ze bekend dat ze Christian Horner hebben vrijgesproken van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een maand vol speculatie leek de zaak ten einde te zijn gekomen. Horner zelf was weer aanwezig in de paddock, al wilde hij tegenover Sky Sport niet al te veel kwijt over het onderzoek.

Focus

Langzamerhand leek de focus weer te verschuiven naar de prestaties op de baan. In de eerste training werd de snelste tijd verrassend genoeg genoteerd door Daniel Ricciardo. Uit deze resultaten kan men geen echte conclusie trekken, want de omstandigheden waren op geen enkele manier te vergelijken met die van de kwalificatie of de race. De tweede vrije training gaf iets meer duidelijkheid, al leek het er op dat Red Bull nog niet volledig het gas intrapte. Max Verstappen werd slechts zesde, maar na afloop klonk hij opgewekt.

E-mail

Verstappen was echter niet hét gespreksonderwerp aan het einde van de dag. Het ging namelijk weer om Horner. Terwijl de Brit aan de pitmuur zat tijdens de tweede vrije training, ontvingen honderden journalisten, alle teambazen en de beleidsmakers van de sport een bizarre e-mail. Een anoniem account stuurde naar iedereen een Google Drive die vol zou staan met 'bewijs' tegen Horner. Het zou gaan om onder meer appjes en foto's. Op sociale media ging het los, maar de media deelde tot nu toe niets.

Op de donderdagavond kwamen alleen een paar summiere berichtjes naar buiten via de Britse tabloids en een enkel Duits medium. Verder bleef het enigszins ruzie, er werd melding gemaakt van de Drive, maar niemand deelde de inhoud. Dat is niet vreemd, want het is niet duidelijk of de inhoud van de Google Drive klopt. In deze tijd van AI, kan het namelijk heel makkelijk zijn gemanipuleerd. Horner reageerde via een statement op het 'lek', hij wilde niet reageren en verwees naar de uitkomst van het onderzoek van Red Bull.

Spanning

De resultaten op de baan sneeuwden hierdoor volledig onder. Dat is jammer, want het belooft een zeer spannend weekend te worden. Ondanks dat Red Bull in geen van de trainingen de snelste tijden heeft gereden, ziet men Red Bull wel als de favoriet. De racepace van de RB20 lijkt nog steeds enorm goed te zijn, en ook voor de kwalificatie gelden ze als de favoriet. Wel lijkt het vandaag een spannende strijd te gaan worden tussen Red Bull, Mercedes en Ferrari. Het was een dag vol drama in Bahrein, het circus is weer begonnen en de wereld heeft pas de eerste act gezien.