Voormalig Formule 1-coureur Wilson Fittipaldi (80) overleden

De Braziliaanse autosportwereld verkeert momenteel in rouw. Gisteren overleed namelijk voormalig Formule 1-coureur en teameigenaar Wilson Fittipaldi. Hij lag al geruime tijd in het ziekenhuis en daar is hij uiteindelijk ook overleden. Fittipaldi is tachtig jaar oud geworden.

Fittipaldi is in de rest van de wereld minder bekend dan zijn titelwinnende broer Emerson Fittipaldi, maar in Brazilië gold hij als een ster. Wilson Fittipaldi bereikte in de jaren '70 de Formule 1, maar daarin was hij niet zo succesvol als zijn broer Emerson. Wel wist hij uiteindelijk 35 Grands Prix te rijden in de koningsklasse van de autosport. Hij maakte naam toen hij in 1975 samen met zijn broer het team Copersucar oprichtte.

Wilson Fittipaldi racete eventjes voor zijn eigen team, maar hij verlegde daarna zijn focus naar het managen van de renstal. Hij bleef wel racen en hij was vooral actief in Braziliaanse klassen. Daar kende hij veel successen en hij speelde ook een belangrijke rol in de loopbaan van zijn zoon Christian Fittipaldi. De 80-jarige Braziliaan belandde eind vorig jaar in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval had gekregen. Uiteindelijk heeft hij dit dus niet overleefd en overleed hij gisteren. De autosportwereld verliest een belangrijke schakel uit de Braziliaanse geschiedenis van de sport.