Putdeksel zorgt weer voor problemen in Bahrein

Ook de derde testdag in Bahrein is stilgelegd nadat er een putdeksel los kwam te liggen. Dit euvel zorgde op donderdag al voor veel problemen in Bahrein. Na iets meer dan een half uur werd de testdag vandaag stilgelegd nadat Sergio Perez de putdeksel uit de grond reed.

Perez ging wijd in bocht 11 waarna de putdeksel weer los kwam te liggen. De rode vlag werd direct gezwaaid en veel mensen kregen een deja vu naar een dag eerder. Toen reden Charles Leclerc en Lewis Hamilton over een putdeksel. Ook nu gebeurde er hetzelfde en dat kost de teams en coureurs veel tijd. De verwachting is dan ook dat de FIA het schema vandaag weer zal gaan aanpassen.