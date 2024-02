Viaplay presenteert dieprode cijfers

De toekomst van Viaplay blijft onzeker. De streamingdienst zendt de Formule 1 sinds 2022 in Nederland uit, maar dat gaat nog niet zoals gewenst. Viaplay heeft de nieuwe winstcijfers bekend gemaakt en dat ziet er niet rooskleurig uit. Ze komen ook met een kosteningreep in Nederland.

Viaplay balanceerde in het afgelopen jaar op het randje van de afgrond. Het bedrijf stelde de presentatie van de kwartaalcijfers meerdere keren uit en ze besloten uiteindelijk flink in te grijpen. Ze hebben een aantal markten verlaten en ze hebben een aantal grote nieuwe investeerders aangetrokken. Op deze manier hopen ze hun hoofd boven water te houden, wel hebben ze recent een prijsstijging aangekondigd voor Nederland.

Viaplay heeft vandaag hun winstcijfers bekendgemaakt, en dat ziet er niet heel rooskleurig uit. Over het vierde kwartaal van 2023 hebben ze een nettoverlies van 2,9 miljard Zweedse kronen geboekt. Een jaar eerder ging dat nog om een verlies van 294 miljoen Zweedse kronen. Over heel 2023 zag Viaplay hun omzet nog wel stijgen met 18,3 procent. Maar afgelopen jaar werd er ook een verlies geboekt van 10,3 miljard Zweedse kronen, een jaar eerder ging het nog om een winst van 413 miljoen Zweedse kronen. Het bedrijf heeft ingrepen aangekondigd, wat deze inhouden is nog onbekend.