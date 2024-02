Aston Martin hult Safety Car in camouflage-kleuren

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan op het circuit van Sakhir in Bahrein. Alle aandacht gaat uit naar de teams en de coureurs. Maar ook naast de baan vallen er dingen op, Aston Martin heeft namelijk een gloednieuwe Safety Car geleverd.

Net zoals in de voorgaande jaren zijn Aston Martin en Mercedes dit seizoen verantwoordelijk voor de Safety Cars en de Medical Cars. In de pitlane in Bahrein is de nieuwe Safety Car van Aston Martin gespot. Het gaat hier om de nieuwe Aston Martin Vantage. De wagen is gehuld in een zeer bijzondere kleurstelling, het gaat namelijk om een camouflage-kleurstelling. Het is niet duidelijk of de Safety Car ook in deze kleuren de baan op zal gaan.