Viaplay kondigt prijsverhoging aan

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Het contract van Viaplay loopt eind dit jaar af, maar ze willen graag doorgaan met het uitzenden van de sport. Wel heeft het bedrijf een prijsverhoging voor het abonnement aangekondigd.

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. Ze kenden een lastige periode waarin ze veel kritiek ontvangen op de kwaliteit van de streams en het commentaar. Daarnaast hadden ze ook flinke financiële problemen. De presentatie van de kwartaalcijfers werd tot twee keer toe uitgesteld en ze balanceerde op het randje van de afgrond. Uiteindelijk werden ze gered door investeerders.

Viaplay heeft nu vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen een prijsverhoging aangekondigd. Het abonnement kost nu nog 15,99 euro per maand. Abonnees met een maandabonnement hebben nu een bericht van Viaplay ontvangen waarin staat dat de prijs van het abonnement vanaf mei met twee euro omhoog gaat. Dat betekent dus dat men vanaf dan 17,99 per maand moet gaan betalen. Recent werden de prijzen in Zweden en Denemarken ook al verhoogd door Viaplay. Maar het bedrijf heeft momenteel in Nederland ook een actie lopen waarbij er een abonnement van 12,79 euro wordt aangeboden.