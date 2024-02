Red Bull trekt het doek van slecht geheim gehouden RB20

Het team van Red Bull Racing heeft nu echt het doek getrokken van de nieuwe RB20. Nadat de wagen al werd gesignaleerd op het circuit van Silverstone en de eerste plaatjes anderhalf uur voor de launch online verschenen, is het nu officieel. Met deze wagen gaat Max Verstappen op titeljacht.

Red Bull is oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkers heersten in de afgelopen seizoenen en dat resulteerde in veel records en zeges. Max Verstappen en Sergio Perez gaan op jacht naar nieuwe successen in deze wagen, Adrian Newey stelde eerder al dat het een evolutie is van de RB19 van afgelopen jaar. In Milton Keynes werd de wagen onthuld en daar wachtte men lang op.