Monchaux nieuwe technisch directeur FIA

Autosportfederatie FIA heeft een onrustige winter achter de rug. Ze moesten immers afscheid nemen van meerdere belangrijke werknemers waaronder technisch directeur Tim Goss. Het lijkt er op dat ze deze functie alweer hebben ingevuld met de komst van Jan Monchaux.

De FIA moest in de afgelopen maanden afscheid nemen van meerdere belangrijke namen waaronder Goss en Steve Nielsen. Beide mannen vervulden een belangrijke rol met het oog op de Formule 1. Goss keerde de FIA de rug toe en hij werd recent gepresenteerd door het team van Visa Cash App RB, daar zal hij later dit jaar beginnen. Goss vervulde een belangrijke rol en het is voor de FIA dan ook belangrijk om snel een vervanger aan te stellen.

Volgens Motorsport.com is dat nu ook gebeurd. Het medium meldt dat Jan Monchaux is aangesteld als de nieuwe technische directeur. De FIA bevestigde het nieuws vlak daarna. Monchaux was tot recent de technisch directeur van het team van Sauber en hij zal vanuit zijn nieuwe functie nauw gaan samenwerken met Nikolas Tombazis, de directeur van de single seater-tak van de FIA. Met Monchaux lijkt de FIA de zaakjes weer redelijk op orde te hebben. Eerder werd immers ook bekend gemaakt dat er een vervanger is gevonden voor sportief directeur Steve Nielsen. Die taken worden tegenwoordig waargenomen door Tim Maylon.