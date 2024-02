Hockenheimring wil niet tegen elke prijs terugkeren

De Duitse Grand Prix staat al een aantal jaar niet meer op het programma. De race was populair, maar toch werd het contract niet verlengd. De Hockenheimring zou graag willen terugkeren op de kalender, maar de Duitsers willen de race niet tegen elke prijs terughalen.

In 2019 werd er voor het laatst een Duitse Grand Prix verreden. In dat jaar ging de zege op de Hockenheimring naar Max Verstappen. De tribunes zaten tot vol en de race was en spektakelstuk, maar een nieuw contract zat er niet in. Terwijl de sport wereldwijd steeds populairder werd, was het in Duitsland moeilijk om aan genoeg geld te komen. De kans is dan ook zeer klein dat deze Grand Prix snel gaat terugkeren.

Uitverkocht huis

De directeur van de Hockenheimring Jorn Teske is niet van mening dat de huidige koers van de Formule 1 fout is. Teske stelt namelijk dat het voor Duitsland niet de juiste koers is. Bij Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Ik vrees dat een uitverkocht stadion niet mogelijk is als we, zoals in andere landen, de ticketprijzen moeten verhogen. Ik wil alleen waarschuwen dat men spreekt over prijzen van zo'n 300 euro. Het risico is dan gewoon te groot."

Prijs

Teske geeft aan dat het momenteel weer goed gaat met zijn circuit. In de Formule 1-jaren moest men veel risico's nemen, maar inmiddels kunnen ze weer op eigen kracht investeren. De faciliteiten zijn onder handen genomen, ook met het oog op de Formule 1. Teske wil de Grand Prix wel terug, maar hij is realistisch: "Als er economisch niets verandert, dan zou het voor ons zeker makkelijk zijn om te zeggen dat het ons niet interesseert. We zien onszelf echter als een traditioneel en gerenommeerd racecircuit en we zouden de Formule 1 hier graag weer zien, maar niet tegen elke prijs."