FIA reageert cryptisch op Andretti-afwijzing

Gisteren maakte de Formule 1 bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgewezen. De Amerikaanse renstal mag de sport niet gaan betreden in 2025 of 2026, maar de deur voor 2028 staat nog op een kier. De FIA heeft nu gereageerd op de beslissing van de Formule 1.

Autosportfederatie FIA keurde de plannen van Andretti vorig jaar wel goed. Onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem opende de autosportfederatie vorig jaar een zogenaamde Expression of Interest. Geïnteresseerde partijen konden zich melden bij de FIA, maar uiteindelijk bleef alleen de combinatie van Andretti en Cadillac over. De Formule 1 liet gisteravond weten dat ze Andretti niet als een meerwaarde voor de sport zien.

De FIA heeft nu gereageerd op de beslissing van de Formule 1. In een kort statement laat de autosportfederatie weten dat ze kennis hebben genomen van de beslissing van de hoge heren van de sport. Volgens de FIA gaan ze nu in dialoog om te bepalen wat de volgende stappen zullen zijn. Dit kan zomaar betekenen dat het boek voor Andretti nog niet definitief is gesloten.

FIA STATEMENT:

The FIA notes the announcement from Formula One Management in relation to the FIA Formula One World Championship teams' Expressions of Interest process. We are engaging in dialogue to determine next steps. pic.twitter.com/fT42yh3pEN