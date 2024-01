"Verrassing van Red Bull verwacht: "Zal mensen gaan verbazen".

Het is de algehele verwachting dat Red Bull Racing ook aankomend seizoen weer zal heersen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kan profiteren van de regels, maar men houdt wel rekening met onder meer Mercedes. Ralf Schumacher denkt dat Red Bull weer met een verrassing zal komen.

Red Bull was in de afgelopen twee jaar oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de huidige regels goed onder de knie gekregen en ze weten precies hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld het groundeffect. Vorig jaar was Red Bull machtiger dan ooit, ze wonnen slechts één Grand Prix niet en ze werden met speels gemak wereldkampioen en constructeurskampioen.

Mercedes

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat vooral het team van Mercedes terug moet slaan. De Duitse renstal heeft een flinke achterstand en volgens Schumacher moeten ze zo snel mogelijk het tij keren. Bij persbureau DPA spreekt hij zich uit: "Als dit zo doorgaat, dan zou dat betekenen dat ze niet meer weten hoe ze een winnende auto moeten bouwen. Dat zou fataal zijn voor een merk als Mercedes, gezien de successen van de afgelopen jaren."

Verrassing

Schumacher denkt dan ook dat men bij Red Bull een flinke voorsprong gaat pakken op de concurrentie. De Duitser verwacht dat men bij Red Bull op de achtergrond weer een slimmigheidje heeft bedacht: "Red Bull heeft waarschijnlijk iets verrassends in petto voor het komende seizoen, dat zal sommige mensen gaan verbazen. Er is niets om te suggereren dat Max en Red Bull hun dominantie niet zullen voortzetten."