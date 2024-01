Liberty Media rijkste sportimperium ter wereld

De Formule 1 is al een aantal jaren in handen van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media. In de afgelopen jaren is de Formule 1 flink in populariteit gegroeid en daar plukt men de vruchten van. Liberty Media doet dat ook, want ze zijn ook dit jaar weer het rijkste sportimperium ter wereld.

Liberty Media is al sinds 2016 de eigenaar van de Formule 1. Ze namen de aandelen toen over van Bernie Ecclestone en daarna hebben ze flinke stappen gezet. Ze hebben zich meer op de onlinewereld gericht en ze zijn in zee gegaan met streamingsgigant Netflix. Mede daardoor is de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten flink gegroeid. Liberty Media reageerde slim en ze kwamen met races in Miami en Las Vegas.

De vele investeringen hebben ervoor gezorgd dat Liberty Media een gigant is op sportgebied. Volgens het Amerikaanse zakenblad is Liberty Media momenteel het rijkste sportimperium ter wereld. Het tijdschrift meldt dat Liberty Media momenteel achttien miljard dollar waard is. Ze zijn drie miljard dollar meer waard dan Kroenke Sports. Liberty Media is overigens niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van de Atlanta Braves, SiriusXM en Live Nation. Liberty is wel minder waar geworden dan een jaar eerder het geval was.