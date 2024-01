'Viaplay krijgt stevige concurrentie van Ziggo Sport'

De Formule 1 is in Nederland momenteel te zien bij streamingdienst Viaplay. De dienst zendt de sport sinds 2022 uit, maar het is nog niet duidelijk of ze dat volgend jaar ook kunnen doen. Viaplay wil de uitzendrechten graag behouden, maar er liggen meerdere kapers op de kust.

Het contract van Viaplay loopt eind dit jaar af. De van oorsprong Scandinavische dienst heeft een aantal roerige jaren achter de rug. In hun eerste jaar in Nederland ontvingen ze veel kritiek op het commentaar en de kwaliteit van de streams. In de afgelopen maanden verkeerde het bedrijf ook in financiële problemen. Uiteindelijk vonden ze nieuwe investeerders en daarmee zijn ze voorlopig gered van een faillissement.

Viaplay liet eerder deze week weten dat ze de uitzendrechten graag in handen willen houden. Op dinsdag komen potentiële uitzendpartijen bij elkaar in Londen om uitleg te krijgen over het verdelen van de uitzendrechten en de biedingsprocedure. Het gaat hier om de rechten wereldwijd, en dus ook van Nederland. In gesprek met het financiële dagblad laat sportmarketeer Chris Woerts weten dat hij denkt dat Viaplay de beste papieren heeft, maar dat er kapers op de kust liggen: "Ziggo wil hun verloren abonnees terugwinnen. Voor Viaplay is het een kwestie van overleven. De winstgevendheid in Nederland willen ze niet opgeven. Er is niet voor niets onlangs extra geld gestort in het bedrijf."