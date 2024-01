Viaplay wil de plek voor de Formule 1 worden in Nederland

De Formule 1 is ook aankomend seizoen weer te zien bij streamingdienst Viaplay. De dienst zendt de sport sinds 2022 uit in Nederland, maar ze hebben een lastige periode achter de rug. Het contract loopt aan het eind van dit jaar af, maar bij Viaplay hebben ze goede hoop.

Viaplay heeft een zeer zware periode achter de rug. In hun eerste jaar ontvingen ze nog veel kritiek vanwege het commentaar en de tegenvallende kwaliteit van de streams, maar in de afgelopen maanden waren de problemen veel urgenter. Viaplay kampte met flinke financiële problemen. Ze gingen langs de rand van de afgrond en ze stelden de presentatie van de kwartaalcijfers twee keer uit. Uiteindelijk vonden ze nieuwe investeerders en zijn ze voorlopig gered.

De plek voor Formule 1

Roger Lodewick is sinds kort de CEO van Viaplay in Nederland en hij is positief. Hij ziet goede kansen en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik denk echt dat we een heel goede kans hebben om door te gaan. Als we doorgaan, dan denk ik dat het Nederlandse publiek ook het idee krijgt dat we niet alleen maar drie jaar Formule 1 doen en daarna alleen nog maar Premier League, Bundesliga en darts, maar dat Viaplay dan echt de plek is voor de Formule 1 in Nederland."

Ziggo

Lodewick wil dat Viaplay de plek voor de Formule 1 wordt. Hij weet dat er meerdere partijen interesse hebben in de uitzendrechten, maar hij denkt dat deze strategie gaat werken: "Je speelt daarmee eigenlijk ook een andere kaart zoals Ziggo langzaam weg als alternatief. We zouden dan in totaal zes of zeven jaar de rechten in handen hebben in een periode dat de Formule 1 de sport is die je als zender moet hebben. Viaplay is dan echt het thuis van de Formule 1 in Nederland."