Viaplay beperkt het delen van een account

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Sinds 2022 heeft de van oorsprong Scandinavische dienst de uitzendrechten in handen, maar ze hebben een zware periode achter de rug. Nu hebben ze de voorwaarden aangepast waardoor het moeilijker wordt om abonnementen te delen.

Viaplay heeft zware maanden achter de rug. Het bedrijf verkeerde in financiële problemen en ze stonden aan de rand van de afgrond. De presentatie van de kwartaalcijfers werd tot twee keer toe uitgesteld en men vreesde zelfs voor een faillissement. Uiteindelijk werden er investeerders gevonden en werden er plannen gemaakt om in de toekomst weer financieel gezond te worden. Ondertussen lijkt het er ook op dat ze weer gaan meebieden voor de uitzendrechten vanaf 2025.

Viaplay heeft nu de voorwaarden aangepast en dat heeft ook gevolgen voor de Formule 1-kijker. Eerder stopten ze al met het lineaire kanaal Viaplay Xtra en nu hebben ze de voorwaarden aangepast waardoor het moeilijker wordt om het abonnement te delen. Het is nu alleen nog maar mogelijk om met twee apparaten op hetzelfde IP-adres naar een live-evenement te kijken. Als er op twee IP-adressen naar een live-evenement wordt gekeken, kunnen ze niet niet naar dezelfde livestreams kijken. Klanten van KPN met een Viaplay-abonnement, krijgen vanwege het verdwijnen van Viaplay Xtra overigens ook de beschikking over F1 TV Pro.