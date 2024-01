Verstappen mag schelden van Red Bull

Max Verstappen werkt zeer goed samen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Ze zijn twee handen op één buik, maar toch lijken ze soms net een ruziënd stelletje. Lambiase begrijpt dat Verstappen soms uit zijn slof kan schieten, maar dat dit eigenlijk heel normaal is.

Verstappen werkt al met Lambiase samen sinds zijn overstap naar Red Bull Racing in 2016. Ze hebben samen al veel successen beleefd en Verstappen heeft al aangegeven dat hij met niemand anders wil samenwerken. Toch is het niet altijd koek en ei tussen de twee mannen. Regelmatig voeren ze zeer felle discussies over de boordradio. Ze werden al betiteld als een oud stelletje, maar ze zijn allebei juist een grote voorstander van deze woordenwisselingen.

Lambiase laat Verstappen altijd maar uitrazen. Volgens hem is het belangrijk om de Nederlander soms eventjes te laten gaan over de boordradio. In gesprek met Speedcafe laat Lambiase weten waarom hij er zo over denkt: "We staan allemaal onder grote druk in deze sport. Maar de omgeving waarin hij zich bevindt en de druk die op hem ligt, is heel erg anders. Bovendien leun ik soms achterover en realiseer ik mij dat ik een 43-jarige man ben en hij nog maar een jongen van 26 is. Ik moet soms wat ruimte laten voor die reacties. Ik denk dat ik daardoor op een redelijk gelijk niveau werk."