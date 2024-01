Dit is het nieuwe circuit in Madrid

Vandaag maakte de Formule 1 bekend dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden op een nieuw stratencircuit in Madrid. De geruchten gingen al veel langer rond, maar nu is het nieuws dus officieel geworden. De baan bestaat uit een aantal permanente delen en een aantal secties op de openbare weg.

Het circuit slingert rondom het IFEMA-complex en het gaat ook langs het trainingscomplex van voetbalclub Real Madrid. De baan is 5474 meter lang en de coureurs zullen twintig bochten tegenkomen tijdens hun rondje op het IFEMA Madrid Circuit. De organisatie verwacht dat ze een rondetijd zullen gaan rijden van ongeveer 1:32 minuten. Daarnaast kent de lay-out ook een aantal opvallende bochten.

De organisatie heeft meerdere lay-outs overwogen en ze hebben ervoor gekozen om zowel over permanente als delen op straat te rijden. Het gaat hier om eenzelfde soort constructie als in Las Vegas. De baan bestaat uit veel snelle bochten en het zogenaamde Recinto Ferial-complex is verbonden met de Valdebebas-sectie via een tweetal tunnels. Dat betekent dus dat de coureurs tweemaal te maken gaan krijgen met overdekte gedeeltes. In Valdebebas wordt er gereden op privéwegen. Men overweegt nog om in deze sectie een gebankte bocht aan te leggen. Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden zullen beginnen.