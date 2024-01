Officieel: Madrid gaat Spaanse Grand Prix organiseren

Na maanden vol geruchten is het zojuist officieel bevestigd: Madrid krijgt een plekje op de Formule 1-kalender. De Spaanse hoofdstad zal vanaf 2026 een Grand Prix gaan organiseren en de eerste deal duurt nu tot en met 2035. Tijdens een presentatie in IFEMA-complex werden de plannen bekend gemaakt, het nieuws is dan ook voor vrijwel niemand een verrassing.

De race zal worden georganiseerd op een stratencircuit met twintig bochten en een lengte van 5,47 kilometer. De baan slingert om het IFEMA-complex heen en meerdere tunnels zullen onderdeel zijn van de lay-out. Op de website van het IFEMA verscheen vlak voor de aankondiging al een kaartje van de circuit. Het is de verwachting dat de coureurs ongeveer 1:32 minuten over een enkel rondje zullen doen. Ze denken dat er 110.000 mensen op de tribunes kunnen plaatsnemen per dag..

Het circuit zal goed bereikbaar zijn voor de fans, want het is de verwachting dat negentig procent van de fans met het openbaar vervoer naar de baan kan komen. Wat dit betekent voor het circuit in Barcelona, is nog onduidelijk. Er worden nog minimaal twee races georganiseerd op het bekend circuit net buiten Barcelona.