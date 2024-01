Viaplay komt terug op controversieel besluit

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst ontving in de afgelopen periode veel kritiek en daarnaast kampten ze ook met zware financiële problemen. Viaplay komt nu in ieder geval terug op een controversieel besluit van een paar maanden terug.

Viaplay maakte vorig jaar bekend dat ze waren gestopt met het verkopen van jaarabonnementen. Klanten konden alleen nog maar bij de streamingdienst terecht voor een maandelijks abonnement. Deze abonnementen zorgden ervoor dat klanten uiteindelijk meer geld kwijt waren dan met het jaarlijkse abonnement. Viaplay heeft een aantal financieel zware maanden achter de rug en recent kreeg het met moederbedrijf een flinke financiële injectie.

Canal+ en PPF investeerden in het bedrijf en dat zorgt ervoor dat ze nu weer eventjes adem kunnen halen. Ze zijn nu ook teruggekomen op hun besluit over het schrappen van de jaarlijkse abonnementen. Viaplay biedt nu namelijk een pakket voor twaalf maanden aan met twintig procent korting. Voor dit pakket is men dan 12,79 euro per maand kwijt, voor het normale abonnement is men 15,99 euro per maand kwijt. Het grootste verschil is wel dat het nieuwe pakket van Viaplay bindend is voor een periode van twaalf maanden.