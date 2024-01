MotoGP-kampioen heeft bewondering hoe Verstappen met druk om gaat

MotoGP-coureur Marc Marquez heeft lovende woorden over Honda-collega Max Verstappen. De Spanjaard, die in hoogste motorsportklasse meerdere malen wereldkampioen werd heeft voor de drievoudig F1-kampioen.

"Max is ambitieus en dat vind ik leuk. Dan natuurlijk getalenteerd, maar dan een echte afmaker. Je moet een echte afmaker zijn in de sport als je de beste wilt zijn", zei Marquez op het officiële YouTube-kanaal van de MotoGP.

"De manier om de druk onder controle te houden. Ik bedoel, veel rijders zijn snel, ze zijn getalenteerd, veel coureurs zijn snel in de tests. Maar in de race, op het moment en op de dag, is het het moeilijkst om met alle druk om te gaan en hij doet het heel goed."

Marquez beklom - net als Verstappen in de autosport - de ladder van zijn discipline en debuteerde in de hoogste klasse in 2013. De Red Bull-coryfee was een regelrechte sensatie als rookie. Hij verpulverd als 20-jarige meerdere records, waaronder jongste GP-winnaar, jongste coureur met drie podia op rij en met de klap op de vuurpijl: jongste wereldkampioen MotoGP. De Spanjaard won uiteindelijk zes wereldtitels, waarvan vier op een rij vanaf 2016 t/m 2019.

Door meerdere blessures en een tegenvallende Honda-motor liet een volgende wereldtitel op zich wachten. Na 2023 verliet Marquez het vertrouwende nest van Honda en rijdt in 2024 voor het satelliet-team van Ducatti, Gresini, waar de zesvoudig in actie komt op een Ducatti uit 2023.