Brad Pitt hervat opnames Formule 1-film op Daytona

De opnames voor de Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol zijn weer van start gegaan. Er worden weer opnames gemaakt op het circuit, maar nu nog niet tijdens de Formule 1. Pitts karakter neemt namelijk met een fictief team deel aan de iconische 24 uur van Daytona.

Vorig jaar begon men op het circuit van Silverstone met de opnames van de nog naamloze Formule 1-film. Lewis Hamilton is betrokken bij het project en de wereldberoemde Hollywoodster Brad Pitt speelt één van de hoofdrollen. Op het circuit van Silverstone reden Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris een aantal rondjes in een aangepaste Formule 2-bolide. Vlak daarna gingen acteurs in Hollywood staken en kwamen de opnames stil te liggen.

Zonder Pitt en Idris werden er nog wel opnames gemaakt, maar ze hadden wel veel vertraging opgelopen. Nu zijn ze weer volop bezig met de opnames. Ze nemen niet op tijdens de Formule 1, maar tijdens de 24 uur van Daytona. Een Porsche van het fictieve team van Chip Hart Racing zal namelijk gaan deelnemen aan de sessies. Op de wagen staat de naam van Pitts karakter Sonny Hayes, maar in de echte race zal de wagen worden bestuurd door echte coureurs. Het team van Wright Motorsports zal de auto gaan runnen.