Sainz senior schrijft Dakar Rally op zijn naam

Carlos Sainz senior heeft vandaag de prestigieuze Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Spaanse rallylegende presteerde het beste tijdens de rally die in de afgelopen weken in Saoedi-Arabië werd verreden. Hij wist aanvallen van andere grote rallynamen af te slaan.

Sainz en zijn navigator Lucas Cruz kende een zeer stabiele rally. In het adembenemende Saoedische landschap kenden ze amper problemen en bleef hun elektrische Audi-bolide ook nog eens heel. De concurrentie was moordend, want er stonden veel grote namen aan de start. Dakar-legende Nasser Al-Attiyah had hoge verwachtingen van zijn Prodrive Hunter en voorafgaand de rally liet hij weten dat de Audi's sowieso tegen problemen zouden aanlopen.

Frustratie

De woorden van Al-Attiyah kwamen echter als een soort boemerang terug in zijn gezicht. De Qatarees was namelijk de man met de grote problemen. Zijn Hunter kreeg meerdere keren te maken met grote technische problemen waardoor hij uiteindelijk gefrustreerd moest opgeven. Audi-coureurs Stephane Peterhansel en Mattias Ekström kregen ook problemen, waardoor er amper tegenstanders overbleven voor Sainz.

Toekomst

In de laatste week van de rally was er nog maar één tegenstander over: Sebastien Loeb. De Franse rallylegende deed er alles aan om het gat dicht te rijden, maar gisteren raakte zijn Hunter beschadigd. Hierdoor kwam de zege van Sainz vandaag in de laatste etappe niet meer in gevaar. De Spanjaard kon rustig aan doen en hij werd bij de finish opgewacht door zijn zoon, en Ferrari-coureur, Carlos Sainz junior. Of Sainz zijn titel volgend jaar gaat verdedigen, is nog onduidelijk. Audi stopt met de Dakar Rally, maar Dacia gaat wel meedoen.