Zandvoort begonnen met uitbreiden pitlane

Het circuit van Zandvoort keerde drie jaar geleden terug op de Formule 1-kalender. Het circuit viel direct in de smaak, maar de pitlane was nogal krap. In Zandvoort zijn ze nu begonnen met het uitbreiden van de pitstraat, dit biedt ruimte voor mogelijke nieuwe teams.

Eerder werd al bekend dat men in Zandvoort enkele verbouwingen ging uitvoeren tijdens de wintermaanden. Aangezien er momenteel geen races zijn, is dit het ideale moment om de pitlane onder handen te nemen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het verlengen van de pitlane om meer ruimte te creëren voor de pitstops van de teams. Tevens worden er zes extra pitboxen gebouwd die gereed moeten zijn voordat de Formule 1 arriveert.

Dit zorgt er dus ook voor dat er genoeg ruimte is voor de komst van een mogelijk elfde team. Andretti Cadillac is momenteel nog in gesprek met de FOM over de mogelijke deelname aan de koningsklasse van de autosport. Mocht Andretti echt mogen deelnemen, dan is er op Zandvoort in ieder geval genoeg ruimte. Buiten de raceweekenden om krijgen de extra pitboxen een andere functie, dan kunnen ze worden omgetoverd tot een lounge voor evenementen. Ze hebben dan een capaciteit van 650 personen. Het is de verwachting dat de werkzaamheden in april zijn afgerond.