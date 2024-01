Viaplay gaat nieuw bod uitbrengen op F1-uitzendrechten

Streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De dienst ontving echter al snel veel kritiek en ze kampen daarnaast ook met flinke financiële problemen. Toch barst men van het vertrouwen en willen ze een nieuw bod gaan uitbrengen op de rechten van de Formule 1.

Viaplay wilde de zaakjes helemaal anders gaan aanpakken in Nederland. Ze kozen niet voor de gebruikelijke Formule 1-gezichten, maar die keuze pakte verkeerd uit. Ze ontvingen veel kritiek op onder meer het commentaar en de kwaliteit van de streams. In de afgelopen maanden ging het vooral over de financiële situatie bij het bedrijf. Ze stelden de presentatie van de kwartaalcijfers meerdere keren uit en ze kozen uiteindelijk voor een flinke kapitaalinjectie.

In Nederland willen ze zaakjes nu anders gaan aanpakken. Roger Lodewick werd vandaag aangesteld als de nieuwe CEO Viaplay Nederland. Lodewick heeft veel vertrouwen en hij wil de dienst 'Hollandser' maken. In gesprek met De Telegraaf laat hij doorschemeren dan Viaplay een bod gaat doen op de uitzendrechten van de Formule 1 voor de komende jaren: "De onderhandelingen over de uitzendrechten vanaf 2025 worden internationaal gedaan door Peter Norrelund en zijn team. Ik ben ervan overtuigd dat wij een goede kans maken om de rechte te behouden."