Grote voorsprong zorgt niet voor verveling bij Verstappen

Max Verstappen kende in 2023 een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd met speels gemak voor de derde keer wereldkampioen en hij had regelmatig een enorme voorsprong. Verstappen stelt dat hij zich echter niet verveelde tijdens zijn races.

Verstappen won in 2023 een recordaantal van negentien Grands Prix. Hij verbrak hiermee zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen. Daarnaast werd hij ook de eerste coureur die meer dan duizend rondjes aan de leiding had gereden in een seizoen, had hij het hoogste winstpercentage in een enkel seizoen. Verstappen maakte tevens meerdere keren een extra pitstop om in de slotfase toch nog voor de snelste ronde te gaan.

De Nederlander verveelde zich dus niet tijdens de Grands Prix. Verstappen stelt dat het tijdens elke race wel spannend is en dat hij altijd al zijn aandacht er bij moet houden. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt Verstappen het uit: "Ik verveel mij niet. Zelfs als je een grote voorsprong hebt, gebeuren er dingen die je van buitenaf niet kan zien. Je bent altijd aan het finetunen en nieuwe dingen aan het ontdekken. Je bent de hele tijd aan het communiceren met het team. Het is dus nooit saai. Misschien wordt het saai als je zesde rijdt in niemandsland, maar niet als je op podiumkoers ligt."