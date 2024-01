Verstappen niet geïnteresseerd in kritiek op dominantie

Max Verstappen was afgelopen jaar extreem dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met overmacht voor het derde seizoen op rij wereldkampioen. Het boeit Verstappen helemaal niets hoe andere mensen hierover denken, hij haalt er zijn schouders over op.

Verstappen won in 2023 een recordaantal van negentien Grands Prix. De Nederlander werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen en hij verbrak een grote hoeveelheid records. Het was één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen bleef er heel rustig onder, terwijl critici stelden dat zijn zegereeks vooral werd veroorzaakt door zijn extreem sterke RB19.

Meningen

Verstappen kan niet zoveel met die kritiek. De Nederlander maakt zich totaal niet druk om de meningen van kritische volgers. In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt Verstappen geconfronteerd met de RB19-kritiek: "Ik ben niet geïnteresseerd in de mening van anderen. Ze kennen onze auto niet. Ik probeer gewoon mijn best te doen en dat doe ik elke keer weer. Ik weet niet hoe dominant onze auto is in vergelijking met oudere wagens. Niemand weet dat."

Afstelling

Verstappen kan er dan ook niets mee dat critici stellen dat de auto volledig is gevormd naar zijn wensen. Ook hier kan Verstappen niets mee: "Ik heb de auto afgesteld zoals ik hem wil hebben. De andere coureur stelt de auto dan weer af op de manier zoals hij dat wil. Onze mensen ontwikkelen de auto om deze sneller te maken, niet om hem naar mijn wens aan te passen. Ik pas mijn rijstijl aan, aan de behoeften van de auto. Dan kan ik het maximale eruit halen. Dat is de kracht van een Formule 1-coureur."