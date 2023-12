FIA past regels omtrent rode vlaggen in kwalificaties aan

Autosportfederatie FIA gaat maatregelen nemen om onhandige situaties omtrent rode vlaggen te voorkomen. In de afgelopen jaren was er veel te doen om rode vlaggen in kwalificaties. De FIA heeft nu nieuwe regels ingevoerd, al gelden deze vooralsnog alleen in de Formule 2 en de Formule 3.

Rode vlaggen tijdens de kwalificaties zorgden in de afgelopen jaren regelmatig voor ergernissen bij coureurs. Een crashende coureur zorgde er namelijk meer dan eens voor dat andere coureurs zich niet meer konden verbeteren. De rode vlaggen zorgden dan voor problemen voor coureurs die hierdoor een veilige positie of zelfs een pole position misliepen. Er werd gesmeekt om een regelwijziging en die is er nu dus gekomen.

De FIA heeft voor de Formule 2 en de Formule 3 een regel ingevoerd die ervoor moet zorgen dat coureurs niet meer kunnen profiteren van een rode vlag. Volgens de nieuwe reglementen mogen coureurs die een rode vlag veroorzaken tijdens een kwalificatiesessie niet meer deelnemen aan het vervolg van de sessie en wordt hun snelste tijd geschrapt. Hierdoor kan een coureur die crasht niet zomaar op pole belanden. Soortgelijke regels werden al in de IndyCars gebruikt, het is nog niet duidelijk of deze in de toekomst ook gaan gelden in de Formule 1.