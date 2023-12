Sainz senior voorstander van Madrid: "Onverslaanbaar in de wereld"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Spaanse Grand Prix in de toekomst wordt verreden in Madrid. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de komst van een nieuw stratencircuit. Carlos Sainz senior is in ieder geval een voorstander en hij stelt dat Barcelona niet het alleen recht heeft.

De Spaanse Grand Prix wordt al sinds jaar en dag verreden op het circuit nabij Barcelona. De Catalaanse baan is bekend terrein voor de Formule 1, want hier werd in de afgelopen jaren ook regelmatig de gebruikelijke wintertest afgewerkt. Inmiddels is die test verhuisd naar Bahrein en lijkt het er op dat ze ook de Grand Prix gaan verliezen. Er gaan hardnekkige geruchten rond over een nieuw stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Impact

De FIA heeft nog niets gezien van de nieuwe baan, maar men verwacht dat dit snel gaat gebeuren. Rallylegende, en vader van Carlos Sainz, Carlos Sainz senior toont zich in gesprek met Marca een voorstander van het nieuwe circuit: "Als het bevestigd wordt en de Grand Prix komt naar Madrid, dan zou ik als Madrileen blij zijn. Ik weet wat een Grand Prix inhoudt en wat voor impact het heeft op een stad. Madrid is logistiek gezien onverslaanbaar in de wereld. Voor de stad Madrid zou het ook fantastisch zijn."

Geschreven regel

De komst naar Madrid kan nadelige gevolgen hebben voor de race in Barcelona. Het is nog niet duidelijk of dit circuit dan daadwerkelijk van de kalender gaat verdwijnen, maar volgens Sainz senior is dat geen probleem: "Catalonië heeft de Grand Prix vele jaren georganiseerd, ze hebben ervan genoten en het is geen geschreven regel dat een race voor altijd op één plek moet zijn. Dat was in Jerez op een gegeven moment ook zo."