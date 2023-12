Alpine neemt afscheid van directeur Davide Brivio

Het team van Alpine heeft wederom afscheid genomen van een belangrijke man binnen het bedrijf. De Franse renstal heeft namelijk bekend gemaakt dat Davide Brivio aan het einde van dit jaar vertrekt. Hij fungeerde dit seizoen als de Director of Racing Expansion Projects bij Alpine.

Brivio was drie seizoenen werkzaam voor het team van Alpine. In 2021 kwam hij over van het MotoGP-team van Suzuki. De Italiaan werkte geruime tijd in de MotoGP en hij was daar dan ook een grote naam. Hij begon bij Alpine als de Racing Director, maar hij kreeg dus een nieuwe rol waarbij hij onder meer verantwoordelijk was voor de Alpine Academy. Alpine nam eerder dit jaar al afscheid van onder meer teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane.