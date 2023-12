Verstappen dankbaar: "Ik hoop niet dat het hier stopt"

Max Verstappen nam gisteren zijn trofee voor zijn derde wereldtitel in ontvangst. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg de prijs uit de handen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Verstappen was dankbaar en hij hoopt dat zijn succes hier niet stopt.

Verstappen moest zich in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe melden voor het jaarlijkse FIA Gala. Alle kampioenen van de kampioenschappen die onder de vlag van de FIA vallen, mochten hier hun prijs in ontvangst nemen. Ook de top drie uit het wereldkampioenschap van de Formule 1 moesten hun neus laten zien. Na Lewis Hamilton en Sergio Perez betrad Verstappen het podium en schudde hij daar enthousiast de hand van Ben Sulayem.

Verstappen stelde daar dat hij het zich nog niet helemaal realiseerde dat hij nooit meer zal racen in de RB19. Hij was trots op zijn team en hij bedankte iedereen binnen het team van Red Bull Racing: "Natuurlijk wil je het altijd beter doen, maar als je over de gehele wereld reist, dan wil je dat eigenlijk ook wel met een geweldige groep mensen doen. Dat heb ik gelukkig bij mijn team Red Bull Racing, ik ben dus ontzettend trots op alles wat we hebben bereikt. Maar ik hoop uiteraard niet dat het hier stopt!"