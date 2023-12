Verstappen verkozen tot International Racing Driver of the Year

Max Verstappen kende dit jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd met speels gemak voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij brak een enorme hoeveelheid records. Het levert hem nu ook een speciale prijs op, hij is namelijk verkozen tot de International Racing Driver of the Year.

De prijs werd uitgereikt tijdens het Autosport Awards-gala in de Britse hoofdstad Londen. Verstappen was zelf niet aanwezig bij het gala, maar via een videoboodschap bedankte hij iedereen wel voor hun stem. Het ging hier namelijk om een prijs waarbij de fans hun mening konden delen. Ze verkozen Verstappen boven Fernando Alonso, IndyCar-kampioen Alex Palou en Formule E-kampioen Jake Dennis. Verstappen won deze prestigieuze prijs voor het derde jaar op rij. Hij staat hiermee in een rijtje met onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

"As a team we had an incredible season."



A word from our 2023 #AutosportAwards International Racing Driver of the Year award winner, presented by @Pirelli. pic.twitter.com/gckKd33VNK