Amerikaanse kijkcijfers Grand Prix van Las Vegas vallen tegen

Vorige maand werd de veelbesproken Grand Prix van Las Vegas voor het eerst verreden. De race in het centrum van de gokstad moest één van de grootste sportevenementen van het jaar worden, maar niet alles ging naar wens. De kijkcijfers in de Verenigde Staten waren ook niet extreem hoog.

De race in Las Vegas was maandenlang het onderwerp van gesprek. De baan dwars door het centrum van de stad, het tijdstip en de aangekondigde show zorgden voor een grote hype. Maar het losgeraakte frame van een putdeksel, verkeershinder en gedupeerde fans stonden niet op de planning. De race zelf was uiteindelijk een enorm spektakelstuk, maar de coureurs waren gesloopt door het bizarre tijdschema.

Het was de verwachting dat het evenement een enorme publiekstrekker zou worden. In de Verenigde Staten keken er echter niet extreem veel mensen, zo blijkt uit de cijfers van ESPN. Volgens het netwerk keken er gemiddeld 1,3 miljoen Amerikanen naar de race in Vegas. Het aantal kijkers was niet extreem hoog, naar de Grand Prix van Monaco keken namelijk 1,79 miljoen Amerikanen. Dat is opvallend aangezien de race in Monaco op een onhandig tijdstip wordt verreden voor veel Amerikaanse fans. De race in Miami scoorde met 1,96 miljoen kijkers het hoogst.