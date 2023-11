Groot McLaren-talent maakt overstap naar Formule 2

Niet alleen het Formule 1-seizoen kwam afgelopen weekend ten einde in Abu Dhabi, ook het Formule 2-kampioenschap kende zijn seizoensfinale. Inmiddels komt er steeds meer naar buiten over het startveld voor 2024. De strijd zal in de hoogste opstapklasse zal in ieder geval groot worden.

Het team van Invicta Virtuosi Racing heeft namelijk zijn line-up voor het aanstaande seizoen gepresenteerd. Ze kiezen voor teams coureurs die worden gesteund door een Formule 1-team. De Indiase Alpine Academy-coureur Kush Maini komt over van het team van Campos Racing. Hij krijgt gezelschap van regerend Formule 3-kampioen Gabriel Bortoleto. De Braziliaan werd vlak na het behalen van zijn F3-titel gecontracteerd door het Formule 1-team van McLaren. Hij is nu onderdeel van de opleidingsploeg van de Britse formatie.