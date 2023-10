McLaren trekt F3-kampioen Bortoleto aan

Het team van McLaren geeft hun Driver Development-programma steeds meer vorm. De Britse renstal heeft nu weer een nieuwe naam aangetrokken, ze hebben gelijk een veelbelovend aangetrokken. Vandaag maakte McLaren namelijk bekend dat ze in zee gaan met Formule 3-kampioen Gabriel Bortoleto.

De Braziliaanse coureur kroonde zich vorige maand tot kampioen in de opstapklasse. Hij wordt gezien als een groot talent en McLaren gaan hem nu ondersteunen. Hij wordt onderdeel van het Driver Development-programma en hij zal worden geholpen met de Formule 1 als doel. Hij wordt begeleid door voormalig Le Mans-winnaar Emanuele Pirro. Naast Bortoleto zijn ook Pato O'Ward, Ryo Hirakawa en de talentvolle Ugo Ugochukwu onderdeel van de opleidingsploeg.

