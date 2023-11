Mega schade: Alpine en Ferrari moeten halve auto vervangen

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas verloopt voorlopig allesbehalve naar wens. Een putdeksel op de Strip zorgde voor enorme schade aan de auto's van Esteban Ocon en Carlos Sainz. Uit de documenten van de FIA blijkt dat de teams van Ferrari en Alpine een enorme klus voor de boeg hebben.

Sainz en Ocon reden tijdens de eerste vrije training over de putdeksel heen. Sainz viel direct stil en vrijwel de hele vloer was kapot. Ocon kon de pitlane nog wel bereiken, maar ook daar zag men direct dat de wagen heel veel schade had. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari de Safety Cell en vrijwel de gehele krachtbron moet vervangen. Alpine wisselt de Survival Cell. De stewards moeten nu beslissen of er een mogelijke straf volgt, of dat de teams compensatie krijgen.