'FIA wil right to review-regels aanscherpen'

In de afgelopen week ging het veelvuldig over het beroep dat het team van Haas had ingediend tegen de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix. Haas had een zogenaamde right te review ingediend en dat gebeurde zeker niet voor het eerst dit seizoen. Het lijkt er dan ook op dat de FIA gaat ingrijpen.

Alle teams hebben de mogelijkheid om een zogenaamde right to review in te dienen als ze het niet eens zijn met een besluit van de stewards. Ze hebben twee weken bedenktijd, Haas gebruikte die volledige periode om hun beroep in te dienen. Het was al de vierde keer dat er dit seizoen een right to review werd ingediend en volgens Motorsport.com wil autosportfederatie FIA dan ook een regelwijziging gaan doorvoeren.

Het medium meldt namelijk dat de FIA de periode waarin de teams in beroep kunnen gaan, wil verkorten van veertien dagen naar 96 uur. Daar naast moeten de teams ook een bedrag van 6000 euro betalen als ze een right to review indienen, ze krijgen dit geldbedrag terug als ze gelijk krijgen. De FIA wil deze regels toevoegen aan de International Sporting Code en het lijkt er op dat ze deze aanpassingen willen laten goedkeuren tijdens de algemene vergadering in december.