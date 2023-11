Als je aan Las Vegas denkt, denk je aan glitter en glamour, uitgedrukt in gigantische casino's met lichtjes in alle geuren en kleuren, nagemaakte Eifeltorens, gondels uit Venetië en vooral veel gelikte fruitautomaten en roulette-tafels. Kortom: veel show en allure. Het is dan ook niet gek dat de Formule 1 terug keert in de gokstad. In 1981 en 1982 werd het F1-avontuur in de bekendste gokstad van de wereld een groot drama.



Parkeerplaats

In de jaren '80 stonden Long Beach en Watkins Glen op de kalender. De F1-baas in die tijd, Bernie Ecclestone, flirtte regelmatig met Las Vegas voor het houden van een F1-race. De organisatie kwam in een stroomversnelling doordat The Glen van het schema verdween. Ecclestone wilde daarom ten koste van alles Las Vegas op de kalender hebben als slot van '81.





Vlakbij het Caesars Palace hotel werd een circuit aangelegd op een afgelegen parkeerplek. De ambiance die iedereen kent van Las Vegas was ontzettend ver te zoeken. Het leek net een baan in het midden van een woestijn, zoals Qatar of Bahrein.

As an f1 fan: At least the track can't be worse than the '81, '82 Vegas grand prix. That one is collectively seen as the worst track in formula 1 history.

Entirely in Ceasar's Palace parking spot. pic.twitter.com/O9Z8tu4eBH — Hyza (@Hyza87) September 21, 2023

Slechtste Grand Prix ooit

Het evenement werd geen succes. Coureurs klaagden steen en been over de kwaliteit van het asfalt, de hitte en het tegen de klok inrijden wat resulteerde in zeer pijnlijke nekken en andere fysieke ongemakken. Ter illustratie: Nelson Piquet reed feitelijk op de rand van fysieke uitputting terwijl zijn hoofd zichtbaar heen en weer bewoog in de cockpit.

Ook het publiek liep niet warm voor de race op een achterafveldje. De organisatie leed hierdoor grote verliezen. Na 1982 verdween Las Vegas daaeron via de achterdeur. Het werd beschreven als de 'slechtste' locatie ooit waar de Formule is geweest.

Saturday 17th October 1981 - first f1 race in Las Vegas ( on the parking of Ceasar's Palace ) - first f1 title for Nelson Piquet in his Brabham-Ford BT49 https://t.co/taBjy50DOn — Turbo-f1-80s (@Turbo80s) November 6, 2023



Terugkeer

Toch bleef Ecclestone de potentie zien van Las Vegas als locatie voor een F1-race. Dit zei de toenmalige F1-baas in 2006: ''Het contract met Indianapolis verloopt dit jaar en ik weet nog niet of er ideeën zijn om het te vernieuwen. Ik kijk rond voor een alternatieve oplossing. Je kan het idee om terug te gaan naar Long Beach vergeten, ondanks ik altijd wel van een stratencircuit hou, zoals in de jaren tachtig. Het zou ideaal zijn om een circuit in Las Vegas te hebben, inclusief de Strip', de weg met alle belangrijke casino's. Dat proberen we, daar werken we aan.''

Hoewel Ecclestone bleef flirten, kwam het dus nooit echt dichtbij iets concreets. Waarschijnlijk gebruikte de Brit zijn interesse om druk uit te oefenen bij onderhandelingen met de Indianapolis Motor Speedway in 2007.

In 2014 deed de F1-baas een hernieuwde poging om Las Vegas op de kalender te krijgen. Samen met baanontwerper Hermann Tilke werd gekeken naar een geschikte plek in de gokstad. Ecclestone kreeg het uiteindelijk niet voor elkaar, maar de aantrekkingskracht bleef bestaan. Onder de nieuwe F1-eigenaren is het toch gelukt om de droom van Ecclestone te verwezenlijken. Ondanks dat er met sceptisch wordt gekeken naar volgende week, slechter dan de Caesars Palace Grand Prix kan het ieder geval niet worden.