F1 Academy-kampioene droomt van Formule 1-zitje

Het eerste seizoen van de F1 Academy werd in Austin afgesloten. Deze speciale klasse voor vrouwelijke coureurs rijdt vanaf volgend jaar ook permanent in het voorprogramma van de Formule 1. De eerste F1 Academy-kampioene Marta Garcia droomt nog steeds van de koningsklasse van de autosport.

Garcia werd in Austin de eerste kampioene in de F1 Academy. In de Verenigde Staten reden ze voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1, vanaf volgend jaar krijgen ze een vast plekje in de Formule 1-weekenden. Het eerste seizoen werd goed ontvangen en Garcia heeft ook een nieuw plekje gevonden voor volgend seizoen. De Spaanse gaat namelijk rijden in de hoog aangeschreven FRECA-klasse.

Garcia hoopt in de komende jaren verder door te groeien. Ze wil ooit rijden in de Formule 1 en die ambitie deelt ze dan ook met Sky Sports News: "De F1 Academy levert goed werk en ze hebben mij de kans gegeven om in de FRECA te rijden. Dat is een goede stap voor mij. Dat betekent dat het werk dat zij leveren geweldig is, ze proberen ons in de hogere lagen van de autosport te krijgen. Het is mijn ultieme droom om de Formule 1 te bereiken. Dat is niet makkelijk, maar ik blij werken zoals ik deed in de afgelopen jaren. Ik probeer mijn doel te bereiken."