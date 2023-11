Organisatie plaatst zeer opvallende kerbstones in Las Vegas

Over anderhalve week staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma. De voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang en men is bezig met de laatste details. Beelden van het circuit gaan inmiddels rond op de sociale media en daarop zijn veel details te zien.

Het pitlanecomplex, de paddock en de tribunes zijn al een tijdje af. Inmiddels worden de betonnen muren rondom de baan en de lichten ook in de stad geplaatst. Aangezien het gaat op een stratencircuit, lekken er veel beelden van de werkzaamheden uit. De kerbstones zijn inmiddels ook neergelegd en deze gaan inmiddels het internet over. De kerbs zijn namelijk voorzien van een Las Vegas-tintje. Op de kerbstones zijn namelijk gokelementen geschilderd, het zal ongetwijfeld voor mooie plaatjes gaan zorgen tijdens de race.

Working out in 馃嚭馃嚫 this week and Vegas is busy getting ready for F1 action… pic.twitter.com/rBSG2rmQ9I