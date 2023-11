Brundle verklapt dat Perez bij Red Bull blijft

Het begint er steeds meer op te lijken dat Sergio Perez aankomend seizoen gewoon voor het team van Red Bull Racing rijdt. De Mexicaan stond onder druk, maar men lijkt hem niet kwijt te willen raken. Volgens Martin Brundle blijft alles in 2024 gewoon hetzelfde bij Red Bull.

Perez heeft een aantal zware maanden achter de rug. De Mexicaan werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Max Verstappen, hij kende een aantal zeer slechte kwalificaties en hij worstelde ook nog eens met zijn vorm. Er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst bij Red Bull, maar geen van die verhalen werd bevestigd. Perez zou kunnen worden ontslagen als hij de tweede plaats in het kampioenschap niet wist vast te houden, maar ook dat werd ontkent.

Volgens Martin Brundle klopt daar ook helemaal niets van. De Britse oud-coureur en huidig commentator gaat er namelijk vanuit dat Perez gewoon aanblijft bij Red Bull. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports legt Brundle het uit: "Er is een contract en ze willen om verschillende redenen geen veranderingen doorvoeren. Dat is voor ze zich op dit moment op richten. Mij is door mensen die het weten verteld, dat het helemaal niet draait om die tweede plaats in het wereldkampioenschap."