Haas dient protest in tegen uitslag Amerikaanse Grand Prix

Het team van Haas heeft een opvallende beslissing genomen. Twee weken na de Amerikaanse Grand Prix stapt de renstal namelijk naar de FIA om een zogenaamde right to review in te dienen. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid over de reden hierachter.

Als teams het niet eens zijn met een beslissing van de stewards, dan kunnen ze een zogenaamde right to review indienen bij de FIA. De stewards van de desbetreffende race moeten dan opnieuw naar de zaak en naar mogelijke nieuwe bewijzen kijken. Het komt alleen niet heel vaak voor dat zo'n zaak wordt ingediend bij de FIA en het komt al helemaal niet vaak voor dat zo'n proces succesvol is.

Het team van Haas vecht nu dus wel de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix aan. Het lijkt er op dat de right to review gaat over het respecteren van de track limits in de desbetreffende race op het Circuit of the Americas. Haas is van mening dat er niet goed is opgetreden tegen het overschrijden van de track limits. Alexander Albon kreeg in die race een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits. Het is de vraag wat het protest gaat opleveren voor Haas, want Nico Hülkenberg werd elfde en Kevin Magnussen veertiende.