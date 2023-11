Formule 1 ontkent aflassen van Grand Prix van Abu Dhabi

Eerder vandaag kwamen er geruchten naar buiten over de Grand Prix van Abu Dhabi. De race zou in gevaar zijn vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De Formule 1 heeft de verhalen ook gehoord en de sport ontkent dan ook dat er iets aan de hand is.

Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldde vandaag dat de FIA en Liberty Media naar het doorgaan van de Grand Prix van Abu Dhabi zouden kijken. De zorgen hebben te maken met de huidige onrust in het Midden-Oosten, hiermee bedoelt men de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Toch lijkt het er nu niet op dat de seizoensafsluiter op het circuit van Yas Marina onder druk staat.

De Formule 1 heeft nu namelijk ook gereageerd op het bericht van het Italiaanse medium. In een statement liet de sport weten dat de Grand Prix van Abu Dhabi niet onder druk staat en dat er geen twijfel bestaat over het doorgaan van de race. Er wordt altijd gekeken naar de veiligheid van de betrokkenen en de gevaren zijn net zo groot als in de voorgaande edities van de Grand Prix. Eerder dit jaar zijn er al wel twee Grands Prix van de kalender geschrapt: de Chinese Grand Prix ging niet door vanwege de coronacrisis en de race op Imola werd afgelast vanwege overstromingen.